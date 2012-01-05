Зник російський військовий, який убив водія в Молдові

У Молдові в селищі Пирита в середу пройшов похорон 18-річного жителя села Вадима Писаря, застреленого вранці 1-го січня біля контрольно-пропускного пункту російським миротворцем. Похорон супроводжувалися акціями протесту. Приблизно 250 мешканців Дубосарського району перекрили рух автотранспорту на мосту через Дністер, вимагаючи виведення росіян,



На мітингу виступили лідер Ліберальної партії Міхай Гімпу і мер Кишинева Дорін Кіртоаке. У своїх виступах вони закликали владу Російської Федерації вивести своїх військових, а також покарати винного у смерті молодої людини 1 січня



У розслідуванні злочину поряд з молдавською генеральною прокуратурою візьме участь російський експерт, який вчора прибув до Кишинева.



Як повідомляє Радіо Свобода, розглядаються різні версії. За версією російського МЗС, військовослужбовець стріляв по колесах машини, проте при цьому вразив насмерть водія. У слідства викликає питання кулі, якими був застрелений Вадим Писар. Висловлюється припущення про використання куль із зміщеним центром. Підтвердити або спростувати припущення поки неможливо, оскільки кулі та зброя, з якої були зроблені постріли, зникли з місця інциденту. Також з місця події зник і той, хто стріляв.



У середу на контрольно-пропускному пункті, де сталася трагедія, прибрали бетонну огорожу. Кількість російських миротворців знизили з 7 до 4 осіб.