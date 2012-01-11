У Шотландії хочуть референдум про незалежність

...а британський уряд навіть квапить

Референдумпро незалежністьШотландіїмає відбутисявосени2014 року,- вважаєглавашотландськогоурядуАлексСалмонд.



На його думку, до цьогочасу вдастьсяпідготуватиправовубазуреферендуму іпровестивсуспільствіширокідебатиз питанняпро незалежність.СамСалмонд, лідерШотландськоїнаціональної партії, виступаєзавихідШотландіїзі складуВеликої Британії.



Виступаючиу вівторок,Салмондзвинувативбританський урядв бажанніманіпулюватишотландськоюгромадською думкою.Британськийкабінетнаполягаєнашвидшому проведенніреферендуму,заявляючи,що невизначеність уцьомупитаннішкодитьінтересамкраїни.



Наразі противникивиходуіз СполученогокоролівствавШотландіїпереважають,але кількістьприхильниківнезалежності постійнозростає, повідомляєРадіоСвобода.

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