У Шотландії хочуть референдум про незалежність
...а британський уряд навіть квапить
Референдумпро незалежністьШотландіїмає відбутисявосени2014 року,- вважаєглавашотландськогоурядуАлексСалмонд.
На його думку, до цьогочасу вдастьсяпідготуватиправовубазуреферендуму іпровестивсуспільствіширокідебатиз питанняпро незалежність.СамСалмонд, лідерШотландськоїнаціональної партії, виступаєзавихідШотландіїзі складуВеликої Британії.
Виступаючиу вівторок,Салмондзвинувативбританський урядв бажанніманіпулюватишотландськоюгромадською думкою.Британськийкабінетнаполягаєнашвидшому проведенніреферендуму,заявляючи,що невизначеність уцьомупитаннішкодитьінтересамкраїни.
Наразі противникивиходуіз СполученогокоролівствавШотландіїпереважають,але кількістьприхильниківнезалежності постійнозростає, повідомляєРадіоСвобода.