Обама зустрівся з Анджеліною Джолі

Білий дім деталей не повідомляв

ПрезидентСШАБаракОбамазустрівся усередувБіломудомі зголлівудськимизіркамиБредомПіттомі АнджеліноюДжолі."Передтим,як поїхатидоЧикаго, ОбамавОвальномукабінетізустрівсяз кількомалюдьми, у томучислі зБредомПіттомі АнджеліноюДжолі",- йдетьсявповідомленнікореспондентівпрезидентськогопулу,які супроводжуютьОбаму.



Білий дімпро подробицізустрічі неповідомляв,але за данимиЗМІ, президентобговоривз Джоліїїгуманітарнудіяльність.Актрисаїздитьу найнебезпечнішірегіонисвіту, боретьсяза праважінокі дітей.



Основною жметою приїздудо Вашингтонадля знаменитостейсталапрем'єравстоличномумузеїГолокостуфільмупро війнувБоснії "В краюкровіі меду".ЦережисерськийдебютДжолі, зазначаєРІА "Новости".

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