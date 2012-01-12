Обама зустрівся з Анджеліною Джолі
00:52, 12 січня 2012Світ
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Білий дім деталей не повідомляв
ПрезидентСШАБаракОбамазустрівся усередувБіломудомі зголлівудськимизіркамиБредомПіттомі АнджеліноюДжолі."Передтим,як поїхатидоЧикаго, ОбамавОвальномукабінетізустрівсяз кількомалюдьми, у томучислі зБредомПіттомі АнджеліноюДжолі",- йдетьсявповідомленнікореспондентівпрезидентськогопулу,які супроводжуютьОбаму.
Білий дімпро подробицізустрічі неповідомляв,але за данимиЗМІ, президентобговоривз Джоліїїгуманітарнудіяльність.Актрисаїздитьу найнебезпечнішірегіонисвіту, боретьсяза праважінокі дітей.
Основною жметою приїздудо Вашингтонадля знаменитостейсталапрем'єравстоличномумузеїГолокостуфільмупро війнувБоснії "В краюкровіі меду".ЦережисерськийдебютДжолі, зазначаєРІА "Новости".
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