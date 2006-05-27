Понад 3000 людей загинули в результаті землетрусу на острові Ява

Кількість загиблих у результаті землетрусу, що стався сьогодні вранці на індонезійському острові Ява, перевищила три тисячі, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на представника міністерства соціального розвитку.

Згідно з повідомленнями, що надходять з Особливого округу Джок’якарта (епіцентр підземного поштовху), всі сім госпіталів округу переповнені пораненими і тілами загиблих. За даними представника Червоного Хреста в Індонезії, поранення дістали більше 3 тисяч 400 осіб.

За вказівкою президента Індонезії Сусіло Бамбанг Юдхойоно збройні сили країни нададуть допомогу в пошуковий-рятувальних роботах.

Велика кількість жертв, незважаючись на не дуже велику для Індонезії силу землетрусу (землетруси тут бувають доволі часто), пояснюється високою щільністю населення в Особливому окрузі: близько двох тисяч людей на квадратний кілометр навіть в аграрних районах.

РІА "Новости"