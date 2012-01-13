Українців у Лівії утримують некеровані повстанці

У МЗС України спростовують інформацію про те, що революційні бригади у Лівії висувають вимоги про виплату викупу за звільнення українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Ми відносимо це до категорії чуток… Ніхто ніяких вимог з боку революційних бригад, які контролюють райони, де знаходяться під домашнім арештом наші громадяни, не висував», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, ситуація залишається без змін. Українські дипломати на постійній основі відвідують українських громадян.

Щодо переговорного процесу О.ДИКУСАРОВ зазначив, що українські дипломати проводять титанічну роботу, питання щодо звільнення українських громадян порушуються під час візитів міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА за кордон.

«На жаль, українські громадяни є фактично заручниками політичної ситуації, яка склалася у цій країні», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він зазначив, що революційні бригади досі не контролюються жодною урядовою установою. «Ми продовжуємо переговори, вони ні на секунду не припинялися, і будемо користуватися всіма можливостями, щоб звільнити українських громадян з-під домашнього арешту», - додав речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2011 року збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали більш як 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамахірії Муамару Каддафі.