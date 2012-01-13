В Італії можуть депортувати 350 тисяч іммігрантів, які втратили роботу

В Італії 350 тисяч іммігрантів, що втратили роботу, можуть зіткнутися з ризиком депортації, передає Радіо «Свобода».

На сьогодні у 600 тисяч трудових мігрантів в Італії закінчився термін дії посвідки на проживання, котра підлягає продовженню. За оцінками доброчинної організації католицької церкви Caritas, майже 350 тисяч мігрантів втратили роботу у зв`язку з економічною кризою і стикаються із значними труднощами в процесі пошуку нового місця роботи.

Відповідно до італійського законодавства, для продовження посвідки на проживання мігранти мають у розпорядженні 6 місяців і, за відсутності працевлаштування, повинні залишити територію Італії. На думку представників Caritas, існує реальна небезпека депортації з Італії 350 тисяч трудових мігрантів, що залишилися без роботи, або їх фактичного переходу на нелегальне становище.

Міністр у справах інтеграції і міжнародної співпраці Італії Андреа РІККАРДІ заявив про намір уряду найближчим часом прийняти спеціальну постанову про продовження до одного року терміну пошуку мігрантами нового місця роботи і, відповідно, їх перебування на території Італії.