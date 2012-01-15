Якщо Франція не схаменеться, то втратить і те, що залишилось
06:53, 15 січня 2012Світ
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Рейтингове агентство попереджає
РейтинговеагентствоStandard&Poor'sвідреагувалонакритикусвоїхдійз бокуфранцузької влади.Експертиагентствазаявили,щоготові ідалізнижуватирейтинг,повідомляєРосБізнесКонсалтинг.
"ДефіцитбюджетуФранції вжедоситьвисокий,- повідомив напрес-конференціїаналітикS&PМоріцКремер.- Якщовін продовжитьзростатиі досягнепевногорівня, цеможепризвестидо черговогозниженнякредитногорейтингуФранції".
ПрицьомуМ.Кремеруточнив, що йдетьсяконкретнопро Францію.Можливість розпадуєврозонипри присудженнінизькихкредитнихрейтингівагентство, за йогословами, нерозглядає.
НапередодніS&PзнизивкредитнийрейтингФранції з "найвищого" (ААА) до "дужевисокого"(АА+).У Парижіце рішенняоголосилинеобгрунтованим.
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