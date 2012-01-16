Інтернет використають для боротьби з неплатниками податків

Влада Італії має намір використати інтернет для боротьби з ухиленням від сплати податків, передає France 24. Ііталійців закликають не втрачати можливість і повідомляти в блогах, соціальних мережах і мобільних додатках про помічену ними корупцію, хабарництво та ухилення від сплати податків.



Багато хто підтримує ініціативу влади й сам долучається до боротьби з шахраями, створюючи сайти, де будь-хто може повідомити про компанії-порушників.



Ухилення від податків - одна з найбільш нагальних проблем італійської економіки, через яку бюджет країни щорічно втрачає до 150 млн євро.



Невдоволення в суспільстві проти неплатників податків зростає, оскільки боргова криза вимагає від звичайних італійців все більших жертв. Зокрема, довелося змиритися з новим пакетом заходів скорочення бюджетного дефіциту, затвердженим урядом Маріо Монті в грудні 2011р. Антикризова програма передбачає скорочення бюджетного дефіциту на 20 млрд євро і виділення ще 10 млрд євро на стимулювання економічного зростання.



Запропоновані урядом заходи суворої економії включають безпрецедентну для італійців пенсійну реформу, згідно з якою пенсійний вік в Італії буде підвищений до 62 років для жінок і до 66 для чоловіків. Крім того, уряд має намір відмовитися від щорічної поправки на інфляцію при розрахунку пенсій, а також в 2018 г підняти пенсійний вік для жінок до 66 років. Також серед запропонованих заходів - підвищення ПДВ на 2%, повторне введення податку на майно, а також скорочення витрат на громіздкий державний апарат Італії.