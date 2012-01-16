Іран закликає арабські країни не збільшувати видобуток нафти

Іран закликає своїх сусідів по Перській затоці утриматися від збільшення обсягів видобутку нафти у разі запровадження Євросоюзом санкцій стосовно ІРІ.

Як передає Reuters, про це в інтерв'ю, опублікованому в газеті Sharq, заявив представник Ірану в ОПЕК Мохаммед-Алі ХАТІБІ.

"Наслідки цього можуть бути непередбачуваними. ...Наші арабські сусіди не повинні співпрацювати з цими авантюристами, їм слід вести розсудливу політику", - цитує РІА "Новости".

Як повідомлялося, США й кілька інших країн Заходу звинувачують Іран у розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран усі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.

9 січня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) офіційно підтвердило інформацію про те, що Іран приступив до роботи зі збагачення урану до 20%.

Наступного дня група американських сенаторів закликала європейську владу поквапитися з ухваленням нафтових санкцій проти Ірану, на долю якого доводиться 5,8% загального обсягу нафтового імпорту ЄС. Сама ж європейська влада планує обговорити заборону на імпорт іранської нафти на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 23 січня. Як повідомляли раніше західні ЗМІ, Євросоюз може на шість місяців відстрочити запровадження санкцій проти Ірану, щоб деякі країни могли знайти альтернативні джерела поставок.

У відповідь на загрозу запровадження санкцій іранська влада погрожує перекрити Ормузську протоку.