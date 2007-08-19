США планують серію ”блискавичних атак” на бази бойовиків в Іраку

США планують провести протягом найближчих тижнів серію "блискавичних точкових атак" на бази бойовиків міжнародної мережі "Аль-Каїда" на всій території Іраку, повідомив американський генерал Рей Одієрно. За його словами, військові операції, які проводять коаліційні війська в Іраку, допомогли відновити контроль над великими населеними пунктами, але екстремістські угруповання перебралися до віддалених райони країни, звідки ведуть свою діяльність.

Р.Одієрно додав також, що США планують на весну 2008 р. скоротити чисельність американського контингенту в Іраку до 160 тис. чоловік, а до серпня 2008 р. - повністю вивести свої війська з цієї країни, передає Associated Press.