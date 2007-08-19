На грузинському курорті обвалився міст: 50 постраждалих

В результаті обвалення мосту через річку Бахві в західногрузинском регіоні Рача постраждало близько 50 чоловік, більшість з них одержали легкі травми. У районній лікарні міста Чохатаурі, куди госпіталізували поранених, залишаються п`ятеро людей, які постраждали в результаті інциденту. Загрози їх життю немає.

За уточненими даними, поряд з мостом в курортному містечку Бахмаро проходили скачки. За ними спостерігало з моста велика кількість людей, що могло стати причиною його обвалення.

Жертв серед тих, хто опинився на місці події, немає.

РІА "Новости"