На грузинському курорті обвалився міст: 50 постраждалих

19:12, 19 серпня 2007
Світ
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Люди спостерігали за скачками

В результаті обвалення мосту через річку Бахві в західногрузинском регіоні Рача постраждало близько 50 чоловік, більшість з них одержали легкі травми. У  районній лікарні міста Чохатаурі, куди госпіталізували поранених, залишаються п`ятеро людей, які постраждали в результаті інциденту. Загрози їх життю немає.

За уточненими даними, поряд з мостом в курортному містечку Бахмаро проходили скачки. За ними спостерігало з моста велика кількість людей, що могло стати причиною його обвалення.

Жертв серед тих, хто опинився на місці події, немає.

РІА "Новости"

 

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