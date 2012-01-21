Бразильські українці зможуть частіше бувати в Україні

21 січня 2012 року в рамках офіційного візиту до Бразилії міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зустрівся з керівництвом українських організацій, зокрема, Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Міністр привітав учасників зустрічі з успішним завершенням святкових заходів з нагоди 120-ї річниці початку імміграції українців до Бразилії та наголосив на важливості внеску бразильців українського походження в розвиток цієї південноамериканської держави, що було особливо підкреслено Президентом Бразилії Ділмою РУССЕФФ у ході зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у жовтні минулого року.

К.ГРИЩЕНКО відзначив важливість набуття чинності міжурядовою Угодою про часткову відмову від віз, яка дасть змогу представникам української діаспори частіше відвідувати свою історичну Батьківщину.

Сторони також обговорили можливості, які відкриваються для бразильських студентів українського походження в рамках програми уряду Бразилії «Наука без кордонів», що передбачає направлення за кордон протягом наступних чотирьох років декількох тисяч студентів для проведення на базі іноземних вузів наукових досліджень, стажування та підготовки дипломних робіт.

Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив на тому, що уряд України і надалі надаватиме пріоритетного значення підтримці зв’язків із закордонним українством – важливим і впливовим чинником у справі презентації і популяризації української культури у світі, відстоювання культурних, політичних, економічних та євро інтеграційних інтересів нашої держави.