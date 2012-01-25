У Казахстані арештований редактор опозиційної газети

За підбурення до повалення влади

УКазахстаніпризупиненовихід газети"Взгляд",всядокументаціявидання,включно добухгалтерської,вилученаспівробітникамиКомітету національноїбезпекипісляобшуківвредакції вАлма-Аті.



ЯкпередаєРадіоСвобода, редакторгазети ІгорВінявськийузятий підвартуі поміщенийв слідчийізолятор.Вінзвинувачується застаттею 170КримінальногокодексуКазахстану:"Закликидо насильницькогоповалення абозміни конституційноголаду,вчинені звикористанням засобумасовоїінформації".Йомузагрожує досімохроківпозбавленняволі.



Затриманоі лідеранезареєстрованоїопозиційноїпартії "Алга" ("Вперед") ВолодимираКозлова,який також відправленийдоізолятора.Обшукиі вилученнядокументаціїпроведенівофісіпартіїі в нього вдома.ЯкпоясниливКомітетінаціональноїбезпеки, цідії проводятьсяврамкахрозслідуваннясправипро заворушеннявЖанаозеневгрудніминулогороку,коли загинулишістнадцять осіб.



За версієюслідства,заспиною активних учасників заворушеньстоялипідбурювачіз числаопозиціонерів.

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