У Казахстані арештований редактор опозиційної газети
За підбурення до повалення влади
УКазахстаніпризупиненовихід газети"Взгляд",всядокументаціявидання,включно добухгалтерської,вилученаспівробітникамиКомітету національноїбезпекипісляобшуківвредакції вАлма-Аті.
ЯкпередаєРадіоСвобода, редакторгазети ІгорВінявськийузятий підвартуі поміщенийв слідчийізолятор.Вінзвинувачується застаттею 170КримінальногокодексуКазахстану:"Закликидо насильницькогоповалення абозміни конституційноголаду,вчинені звикористанням засобумасовоїінформації".Йомузагрожує досімохроківпозбавленняволі.
Затриманоі лідеранезареєстрованоїопозиційноїпартії "Алга" ("Вперед") ВолодимираКозлова,який також відправленийдоізолятора.Обшукиі вилученнядокументаціїпроведенівофісіпартіїі в нього вдома.ЯкпоясниливКомітетінаціональноїбезпеки, цідії проводятьсяврамкахрозслідуваннясправипро заворушеннявЖанаозеневгрудніминулогороку,коли загинулишістнадцять осіб.
За версієюслідства,заспиною активних учасників заворушеньстоялипідбурювачіз числаопозиціонерів.