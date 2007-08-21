Ураган ”Дін” отримав максимальну категорію: влада евакуює туристів
09:19, 21 серпня 2007Світ
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Швидкість вітру сягає 255 км/год
|Фото AFP
Про це повідомили фахівці американського Національного центру прогнозування ураганів.
Швидкість вітру сягає 255 кілометрів за годину, що може спричинити катастрофічні руйнування, відзначає радіо «Свобода».
Влада Мексики евакуювала туристів з курортів на півострові Юкатан, до якого наближається ураган. Закрито нафтові платформи в Мексиканській затоці.
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