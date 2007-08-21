Ураган ”Дін” отримав максимальну категорію: влада евакуює туристів

Сила урагану "Дін", який наближається до узбережжя Мексики, досягла максимальної - п`ятої категорії.

Про це повідомили фахівці американського Національного центру прогнозування ураганів.

Швидкість вітру сягає 255 кілометрів за годину, що може спричинити катастрофічні руйнування, відзначає радіо «Свобода».

Влада Мексики евакуювала туристів з курортів на півострові Юкатан, до якого наближається ураган. Закрито нафтові платформи в Мексиканській затоці.