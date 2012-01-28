У Пекіні ножі відтепер продають лише за паспортом

Посвідчення особи від покупців ножів та інших ріжучих предметів почали вимагати у великих супермаркетах Пекіна, повідомляє РІА «Новости».

Як пише китайська газета "Фачжі ваньбао", у повідомленнях, що з`явилися у всіх великих супермаркетах і магазинах кухонного приладдя, міститься посилання на вимоги органів громадської безпеки, які вимагають проводити реєстрацію покупців ножів.

При реєстрації покупець ножа зобов`язаний повідомити уповноваженому продавцю магазина своє справжнє ім`я, номер посвідчення особи, адресу проживання, а також "способи використання" ножа. Людям, що не узяли до магазину посвідчення особи, ножів не продають.

Ножі заборонено продавати неповнолітнім, а також особам з "незвичайною і ненормальною" поведінкою. У разі спроби придбати ножі цими особами магазин має терміново повідомити найближчу поліцейську дільницю.

З чим пов`язано посилення режиму продажу ножів у китайській столиці, не повідомляється.

Раніше заборона на продаж ножів у Пекіні вводилася на час святкувань 60-річчя КНР у жовтні 2009 року.