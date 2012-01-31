Обама: грузинська модель демократії може стати прикладом

Грузія може стати прикладом демократичності і прозорості для багатьох країн, вважає президент США Барак Обама.



У понеділок Обама вперше прийняв Саакашвілі в Білому домі. Президенти обговорили поглиблення двосторонньої співпраці, а також підтвердили курс на продовження взаємодії в питаннях оборони і безпеки.



"Я хочу сказати президентові Саакашвілі, що ми вітаємо ту модель демократії і прозорості, яку вони встановили не тільки у себе в країні, а й у регіоні в цілому. Ми сподіваємося, що при збереженні прогресу в наступні кілька років багато інших країн повірять у те, що якщо Грузія змогла провести такі перетворення, то і вони зможуть", - сказав Обама на короткому брифінгу разом з Саакашвілі в Білому домі.



Американський президент зазначив, що Грузія має пишатися досягнутим прогресом у побудові суверенної і демократичної держави.



"Я сказав Саакашвілі, що вітаю те, як відбувався процес формування інститутів у Росії (Обама обмовився) - у Грузії, важливість поваги інтересів національних меншин, важливість реформування системи поліції і прихильність верховенству закону. Весь процес формування інститутів позначиться позитивно не тільки на становищі нинішнього покоління громадян Грузії, а й на життя наступних поколінь. Я б хотів відзначити ту роботу, яку грузинська влада виконали в минулому, а також закликати їх до проведення чесних і вільних виборів в майбутньому ", - цитує РІА "Новости".



Саакашвілі, у свою чергу, пообіцяв американському президенту провести майбутні парламентські вибори чесно і забезпечити процес наділення більшими повноваженнями майбутнього парламенту.



"Я продовжу співпрацювати з вами в усіх напрямках. Ніщо не може звернути Грузію з цього шляху, ніщо не поверне нас назад, до меншої демократизації, а також до корупційної та застарілої політичної системи", - сказав у відповідь Саакашвілі.