В Європі жертвами морозів стали 112 людей

Через сибірський антициклон жертвами морозів, що панують в Європі з початку тижня, стали 112 людей.

Як передає ТСН, щонайменше шестеро людей загинули в Сербії, ще 11,5 тисячі опинилися відрізаними від доріг. 12 осіб було врятовано із заметів рятувальними вертольотами.

У Румунії померли 14 людей. Кілька смертей зареєстровано в Прибалтиці.

У Болгарії через морози було закрито понад 450 шкіл. Морози в цій країні оновили всі рекорди. Восьмеро людей вже загинуло.

У Греції незвичні холоди – 14 градусів морозу, снігопади і поривчастий вітер змусили владу оголосити вимушені канікули в школах.

У Німеччині температура впала до -15 градусів морозу, у Франції до -10 градусів. Розпочали роботу пересувні пункти обігріву, де безпритульні можуть отримати теплий одяг і гарячу їжу.

У багатьох країнах висота снігових завалів сягає п`яти метрів, частина населених пунктів залишилася без електрики. Через холоди припинили роботу освітні та медичні установи, громадський транспорт.

Увечері 1 лютого через снігопади закрився аеропорт столиці Чорногорії.