«Хлопчику, що пісяє» з Брюсселю «перекрили кранік»

У Брюсселі через морози знаменитій статуї хлопчика відключили воду – хлопчик перестав пісяти.

Про це повідомляє сьогодні Reutersз посиланням на бельгійське Бюро туризму.

Згідно з повідомленням, подача води була зупинена у зв’язку зі зниженням температури в ніч з середу на четвер до мінус 10 градусів за Цельсієм.

Воду у статуї, що стоїть в Брюсселі з початку XVII століття перекрили через побоювання можливого ушкодження внутрішнього механізму в результаті замерзання води.

За словами речника Бюро туризму, надалі все залежатиме від погодних умов.

“Якщо температура знову підніметься, він знову почне працювати”, - сказав речник.