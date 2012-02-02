«Хлопчику, що пісяє» з Брюсселю «перекрили кранік»
19:22, 02 лютого 2012Світ
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"Якщо температура знову підніметься..."
У Брюсселі через морози знаменитій статуї хлопчика відключили воду – хлопчик перестав пісяти.
Про це повідомляє сьогодні Reutersз посиланням на бельгійське Бюро туризму.
Згідно з повідомленням, подача води була зупинена у зв’язку зі зниженням температури в ніч з середу на четвер до мінус 10 градусів за Цельсієм.
Воду у статуї, що стоїть в Брюсселі з початку XVII століття перекрили через побоювання можливого ушкодження внутрішнього механізму в результаті замерзання води.
За словами речника Бюро туризму, надалі все залежатиме від погодних умов.
“Якщо температура знову підніметься, він знову почне працювати”, - сказав речник.
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