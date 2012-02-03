НАТО переводить до Німеччини свою турецьку штаб-квартиру
НАТОскоротитьоднуштаб-квартирукомандуванняВПСврамкахреформуванняорганізаціїі створитьнаамериканській військовійбазі "Рамштайн" у НімеччинікоманднийпунктсистемипротиракетноїоборонивЄвропі (ЄвроПРО), повідомляєРІА "Новости"з посиланнямнасайтофіційноїамериканськоїармійськоїгазетиStars and Stripes.
Наразі НАТО має двіштаб-квартирикомандуванняВПС:північнунабазі "Рамштайн" іпівденну- втурецькому містіІзмір.
"Тепер унасзалишитьсятільки однаштаб-квартира", -цитуєвиданнясловаофіційногопредставникакомандуванняВПСНАТОМанфредаРойденбаха, якийдодав,що фактичновідбудеться злиттядвохбаз.
ЗасловамиРойденбаха, врезультаті реформуванняструктуриНАТО, що проводитьсядлязбільшенняефективностіорганізації, чисельністьпредставниківНАТОнабазі "Рамштайн"зросте з400 до500.
Початокпереведеннявійськовослужбовцівдо Німеччини іліквідаціяштаб-квартиривТуреччинізапланованінапоточнийрік,авесьпроцес можезавершитисяв2013-му.