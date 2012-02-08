У Нідерландах вперше за 15 років замерзли канали

У Нідерландах внаслідок незвичайно холодної зими вперше за 15 років замерзли канали, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Крім того, канали замерзли у Венеції і Парижі.

Холоди, що прийшли до Європи в другій половині січня, привели до загибелі, щонайменше 368 чоловік, більшість з яких - бездомні.

Температура повітря в деяких європейських країнах сягає 39 градусів морозу за Цельсієм. У Литві температура опустилася до 31 градуса, у Швейцарії - до 35, в Україні - до -36 градуси морозу.

Однією з найбільш постраждалих від морозу країн стала Італія. У Римі у зв'язку з холодами були скасовані заняття в школах, близько 60 тисяч домогосподарств залишилися без електрики, а в регіонах Тоскана і Умбрія очікуються сильні снігопади. У Франції холоди привели до того, що жителі країни встановили рекорд з енергоспоживання.

У ряді держав, приміром у Сербії, був оголошений надзвичайний стан. Як повідомляє Sky News, близько 11 тисяч жителів віддалених регіонів цієї країни опинилися відрізані від світу через снігопади. У Хорватії, також через сніг, було перерване сполученняз приблизно зі 100 селами.

Снігопад вплинув на роботу багатьох аеропортів, зокрема лондонського "Хітроу", де 5 лютого було скасовано 1200 рейсів. Сніг, зазначає AFP, випав навіть у деяких країнах Африки, зокрема в Алжирі і на півдні Тунісу, де снігопадів не було більше 40 років.