Білоруський опозиціонер три місяці тримає голодування в СІЗО

Активіст Християнсько-демократичної партії «Білоруський народний фронт» Сергій Коваленко, якого кілька місяців тримають у слідчому ізоляторі Вітебська, перебуває в критичному стані, повідомив його адвокат.



У січні 2010 року опозиціонер поставив на верхівці новорічної ялинки в центрі Вітебська історичний біло-червоно-білий прапор, за що був покараний домашнім арештом. Однак за порушення ним режиму справу Сергія Коваленка було переглянуто і зараз йому загрожує до 3 років позбавлення волі - суд призначений на 21 лютого.



Захист і родичі активіста побоюються, що той може не дожити до процесу. Адвокат Петро Коваленко повідомив, що здоров'я його підзахисного різко погіршилося. За словами юриста, в СІЗО голодуючого майже три місяці опозиціонера намагалися годувати примусово - в середині січня йому почали вводити їжу через зонд. Згодом Сергій Коваленко нетривалий час їв раз на добу, проте зараз він повністю відмовився від їжі.



Дружині Коваленко сім разів відмовляли у зустрічі з чоловіком, на підставі чого вона робить висновок, - Сергій змучений і знесилений, а така інформація не повинна потрапити до журналістів.



Сьогодні на даху будинку, де живе сім'я Коваленків, в знак підтримки опозиціонера невідомі вивісили біло-червоно-білий прапор. Тепер вітебська міліція займається розшуком «зловмисників», повідомляє Радіо Свобода.