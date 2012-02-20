Президентом Німеччини стане пастор?
Меркель підтримала опозицію
|Йоахим ГАУК, Ангела Меркель
Про це журналістам повідомила сама А.МЕРКЕЛЬ, передає Радіо «Свобода».
«Після активної дискусії й урахування різних пропозицій ми погодилися, що кандидатом має бути правозахисник Йоахім ҐАУК. Отже, ми розглядаємо його як наступного Президента Німеччини», – зазначила канцлер.
Й.ҐАУК є одним із лідерів дисидентського руху у НДР, а також колишнім протестантським пастором. З 1990 року протягом 10 років він був особливим представником федерального уряду по роботі з розсекреченими архівами колишнього Міністерства державної безпеки НДР (Штазі).
17 лютого Крістіан ВУЛЬФ, який обіймав посаду Президента Німеччини з 2010 року, подав у відставку. Протягом останніх місяців К.ВУЛЬФ опинився у центрі корупційного скандалу. Минулого тижня під час оприлюднення рішення про відставку він заявив, що завжди діяв у межах закону, однак, із огляду на те, що через підозри у корупційних діях рівень довіри населення до нього знизився, він надалі вважає неможливим своє перебування на посаді глави держави.
Після відставки К.ВУЛЬФА протягом 30 днів в Німеччині має бути скликана Федеральна Асамблея для обрання нового Президента.
У найближчі два місяці обов’язки Президента виконуватиме Хорст ЗЕЕХОФЕР - голова баварського Християнсько-Соціалістичного Союзу - сестринської партії «Християнсько-Демократичний Союз», яку очолює А.МЕРКЕЛЬ.