На виборах у Москві Чингизхан посів друге місце
Західні лідери позаду всіх
ПетроВеликийставпереможцемпробнихвиборів,якіпройшливсуботувМоскві,повідомивРІА"Новини"представникміської виборчої комісії.
О 10.00в Москвівідкрилося12виборчихдільниць, наяких пройшларепетиціяпризначених на 4 березняпрезидентськихвиборів.ГородянимоглиголосуватизаОлександраМакедонського, НаполеонаБонапарта, ПетраПершого,ВінстонаЧерчілляабоЧингизхана.Виборизавершилисяоб11.30ранку, післячогопочавсяпідрахунокголосів уприсутностіспостерігачіві звключенимивеб-камерами.
"З великимвідривомперемігПетроПерший", -сказавспіврозмовникагентства,зазначивши,що подробицібудутьвідомі неранішепонеділка.
За йогоданими, зокрема, навиборчій дільниціномер75 вцентріросійської столицізаПетрасвійголосвіддали26 осіб,заЧингісхана- шестеро,заОлександраМакедонського- четверолюдини,азаНаполеонаБонапартаіЧерчилля- подва виборці.