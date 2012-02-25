На виборах у Москві Чингизхан посів друге місце

Західні лідери позаду всіх

ПетроВеликийставпереможцемпробнихвиборів,якіпройшливсуботувМоскві,повідомивРІА"Новини"представникміської виборчої комісії.



О 10.00в Москвівідкрилося12виборчихдільниць, наяких пройшларепетиціяпризначених на 4 березняпрезидентськихвиборів.ГородянимоглиголосуватизаОлександраМакедонського, НаполеонаБонапарта, ПетраПершого,ВінстонаЧерчілляабоЧингизхана.Виборизавершилисяоб11.30ранку, післячогопочавсяпідрахунокголосів уприсутностіспостерігачіві звключенимивеб-камерами.



"З великимвідривомперемігПетроПерший", -сказавспіврозмовникагентства,зазначивши,що подробицібудутьвідомі неранішепонеділка.



За йогоданими, зокрема, навиборчій дільниціномер75 вцентріросійської столицізаПетрасвійголосвіддали26 осіб,заЧингісхана- шестеро,заОлександраМакедонського- четверолюдини,азаНаполеонаБонапартаіЧерчилля- подва виборці.

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