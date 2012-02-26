Білоруський будівельник отримав два роки за національний прапор

Будівельника Сергія Коваленка, який різдвяним ранком 2010 року на очах перехожих і міліції прикріпив на верхівку головної ялинки у Вітебську біло-червоно-біле полотнище, судили за порушення режиму обмеження волі, пише кореспондент Бі-бі-сі. Слідство стверджує, що Сергій чотири рази порушив режим, призначений йому судом у травні 2010 року за вивішений в громадському місці національний прапор.



Перед початком судового процесу заарештований заявив, що протягом кількох тижнів тримає голодування і що його намагалися примусово годувати в камері слідчого ізолятора. Викликані в суд медики констатували у підсудного виснаження, але зробили висновок, що Коваленко може брати участь у судових засіданнях.



Після другого дня судового розгляду суддя видалила із залу журналістів, родичів і прихильників Сергія Коваленка. Протягом наступних двох днів репортери і родичі чекали вістей із залу суду, стоячи під дощем і мокрим снігом.



Підходи до залу суду були блоковані міліцією.



Суд засудив Коваленко до двох років і одного місяця позбавлення волі. З урахуванням часу, проведеного в СІЗО, йому залишиться відбувати в колонії рік і 11 місяців.



У призначеному за судовою процедурою останньому слові Коваленко не визнав себе винним і говорив про роль і значимість національного прапора. "Я здійснив політичну акцію в день Різдва - підняв національний прапор на ялинці, вітаючи зі святом жителів Вітебська. Люди мені посміхалися, я не образив суспільство , - сказав Коваленко в залі суду. - Ми повинні поважати нашу історичну символіку... А цей прапор БРСР, який Лукашенко створив, - це не наш прапор, орнамент на цьому прапорі символізує смерть", - додав він.



Тим часом, заборонені біло-червоно-білі прапори на знак солідарності з Сергієм Коваленком з'явилися в дні судового процесу в кількох містах Білорусі.



Адвокати мають намір опротестувати вирок. Коваленко заявив, що продовжить голодування.