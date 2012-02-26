Туніс запропонував президентові Сирії тікати до Росії

У Кремлі піддали критиці слова президента Тунісу Монсефу Марзукі, який на конференції "Друзів Сирії" запропонував Росію як місце притулку для сирійського лідера Башара Асада.



Російські ЗМІ цитують високопоставленого урядовця в Кремлі, який порадив Марзукі "робити будь-які пропозиції від імені своєї країни, а не закликати до чогось інші країни. І ці пропозиції мають бути спрямовані на мирне врегулювання внутрішнього конфлікту в Сирії".



Зі свого боку Сирія засудила проведення в Тунісі конференції під назвою "Друзі Сирії" і назвала її зустріччю "ворогів Сирії", передає Reuters. На конференції "Друзі Сирії" закликали до негайного припинення насильства в цій країні і до нових санкцій проти режиму Башара Асада.



На туніської конференції були присутні представники майже 60 держав. Учасники визнали опозиційну Сирійську національну раду "законною представницею сирійців, які прагнуть мирних демократичних змін", пообіцяли опозиції "ефективну підтримку", а також домовилися продовжити обговорення умов розгортання в Сирії миротворчого контингенту Ліги арабських держав і ООН.