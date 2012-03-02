Євросуд: в Україні не виконуються рішення судів

Європейський суд з прав людини незадоволений відмовою України виконувати низку рішень національних судів.

Про це йдеться в прес-релізі, текст якого розміщений на офіційному сайті Євросуду.

Євросуд прийняв рішення про поновлення розгляду заяв щодо невиконання рішень національних судів.

У прес-релізі зазначається, що Україна не вживає заходів щодо ліквідації цієї проблеми навіть у випадках, коли є пілотне рішення щодо виконання рішень. У даний час на розгляді Євросуду знаходиться близько 2,5 тис. аналогічних випадків.