Євросуд: в Україні не виконуються рішення судів
23:25, 02 березня 2012Світ
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У прес-релізі зазначається, що Україна не вживає заходів щодо ліквідації цієї проблеми навіть коли є пілотне рішення
Європейський суд з прав людини незадоволений відмовою України виконувати низку рішень національних судів.
Про це йдеться в прес-релізі, текст якого розміщений на офіційному сайті Євросуду.
Євросуд прийняв рішення про поновлення розгляду заяв щодо невиконання рішень національних судів.
У прес-релізі зазначається, що Україна не вживає заходів щодо ліквідації цієї проблеми навіть у випадках, коли є пілотне рішення щодо виконання рішень. У даний час на розгляді Євросуду знаходиться близько 2,5 тис. аналогічних випадків.
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