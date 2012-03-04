Лукашенко: краще бути диктатором, ніж «голубим»

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що краще бути диктатором, чим «голубим».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це він заявив журналістам в Раубічах, де проходить спортивне свято «Мінська лижня – 2012».

«Це абсолютна істерика, і, як ви бачите, в авангарді два типи політиків або взагалі два типи від політики: один живе у Варшаві (глава МЗС Польщі. – УНІАН), другій, – в Берліні (глава МЗС ФРН. - УНІАН). Що стосується другого, чи то «рожевого», чи то «голубого», який там про диктатуру кричав... Почувши це, я подумав: краще бути диктатором, ніж «голубим». Але Господь з ним, питання в іншому – ми всі пам`ятаємо середину минулого століття, і що світ одержав від їхньої диктатури. Наш народ ще не схаменувся донині. Тому не їм нам дорікати з приводу якоїсь диктатури. Я на цю тему взагалі міркувати не хочу», - сказав Президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО вважає, що Німеччині необхідно пригадати історію.

«Мене свого часу здивувало, наскільки керівники в Німеччині (10-15 років тому) трепетно ставляться до людей, які постраждали в роки Другої світової війни. Всі вклоняються, на коліна стають, квіти загиблим несуть. Нами втрачена третина свого населення. Так ви з нами ще за це не розрахувалися. Що ви нас нахиляєте постійно? І я сьогодні зрозумів, що все це було грою з боку політиків Німеччини. Якби це була не гра, вони б цінували нас за те, що ми не тільки світ врятували від коричневої чуми, а й населення Німеччини» - сказав О. ЛУКАШЕНКО.

Він переконаний, що санкції ЄС – це «спроби західних країн зруйнувати стабільність Білорусі, знищити державу і зробити Білорусь підручною в усіх відношеннях».

«Вони почали тиск на суддів, і це не випадково. Це сигнал суддям: дивіться, не так судитимете, як хочуть в Брюсселі або Вашингтоні, то ми вам візу не дамо. Але суддя залежний тільки від одного – статті закону, він не має права на інше. За що ж судити суддю?... Це все сигнали в одному напрямку. Їм кортить зруйнувати нашу стабільність і знищити нашу державу, зробити її підручною в усіх відношеннях», - резюмував білоруський Президент.

О. ЛУКАШЕНКО запевнив, що Білорусь жорстко реагуватиме на всі санкції.

«Ми їм це дозволити не можемо. Тому ми будемо, я їх попередив заздалегідь, дуже жорстко реагувати на їхні так звані санкційні заходи. Ми нікому жити не заважаємо і заважати не будемо, але примусимо себе поважати», - заявив Президент Білорусі.

Нагадаємо, 27 лютого Рада міністрів закордонних справ країн ЄС ухвалила рішення розширити список нев`їзних в країни Євросоюзу представників білоруської держави, включивши в нього ще 21 прізвище. Це стало причиною дипломатичного скандалу між Мінськом і Брюсселем.

28 лютого білоруська влада рекомендувала главі представництва Євросоюзу Майре МОРЕ і послові Польщі Лешеку ШЕРЕПКЕ виїхати в свої столиці для консультацій, щоб довести своєму керівництву тверду позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій.

Увечері 28 лютого в Брюсселі відбулася екстрена нарада комітету з політичних питань і питань безпеки, на якому країни ЄС ухвалили рішення відкликати з Мінська своїх послів. Більшість європейських дипломатів виїхали з Білорусі 29 лютого.

2 березня прес-секретар МЗС Білорусі Андрій САВІНИХ заявив, що якщо посли країн ЄС завершили консультації в своїх країнах, вони можуть повернутися до Білорусі, а ті, хто має намір виїжджати, не зобов`язані залишати країну. За словами А.САВІНИХ, Білорусь не має наміру відкликати своїх послів з країн ЄС.