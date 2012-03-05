ЦВК Росії опрацювала 70 відсотків бюлетенів

00:01, 05 березня 2012
Світ
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За даними ЦВК, на президентських виборах лідирує прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, який набирає 64,9 відсотка голосів

ЦентральнавиборчакомісіяРосіїопрацювала70відсотківпротоколів звиборчихдільниць.

ЗаданимиЦВК,напрезидентськихвиборахлідируєпрем'єр-міністрРосіїВолодимирПутін,якийнабирає64,9відсоткаголосів.

Надругому місці- лідерКПРФГеннадійЗюгановз17,01відсоткаголосів.

СамовисуванецьМихайлоПрохоровнабрав6,85відсотка,лідерЛДПРВолодимирЖириновський- 6,45відсотка.

Меншевсіх,3,71відсотка, набравлідер "Справедливої​​Росії"СергійМиронов.

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