ЦВК Росії опрацювала 70 відсотків бюлетенів
00:01, 05 березня 2012Світ
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За даними ЦВК, на президентських виборах лідирує прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, який набирає 64,9 відсотка голосів
ЦентральнавиборчакомісіяРосіїопрацювала70відсотківпротоколів звиборчихдільниць.
ЗаданимиЦВК,напрезидентськихвиборахлідируєпрем'єр-міністрРосіїВолодимирПутін,якийнабирає64,9відсоткаголосів.
Надругому місці- лідерКПРФГеннадійЗюгановз17,01відсоткаголосів.
СамовисуванецьМихайлоПрохоровнабрав6,85відсотка,лідерЛДПРВолодимирЖириновський- 6,45відсотка.
Меншевсіх,3,71відсотка, набравлідер "СправедливоїРосії"СергійМиронов.
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