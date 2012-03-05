У грецькому порту затонув танкер з 2 тисячами тонн нафти

У грецькому порту Елефсіна затонув танкер, що перевозив більш як 2 тисяч тонн нафти і дизельного палива, повідомляє ТСН.

За даними берегової охорони Греції, загинув капітан, а решта 10 членів команди врятовані.

Експерти припускають, що танкер міг налетіти на уламки корабля, який зазнав аварії раніше, і отримати пробоїну. Наразі на поверхні води немає видимих ознак розливу нафти або забруднення акваторії порту.

Відомо, що танкер, на борту якого перевозилося 1800 тонн сирої нафти і 235 тонни дизельного палива, прямував до нафтопереробного комбінату Елефсіни.

Тіло 48-річного капітана, який не встиг залишити судно, вже виявили водолази.

Екіпаж надає свідчення у портовій службі Елефсіни.