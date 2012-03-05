У грецькому порту затонув танкер з 2 тисячами тонн нафти
16:17, 05 березня 2012Світ
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Експерти припускають, що танкер міг налетіти на уламки корабля
У грецькому порту Елефсіна затонув танкер, що перевозив більш як 2 тисяч тонн нафти і дизельного палива, повідомляє ТСН.
За даними берегової охорони Греції, загинув капітан, а решта 10 членів команди врятовані.
Експерти припускають, що танкер міг налетіти на уламки корабля, який зазнав аварії раніше, і отримати пробоїну. Наразі на поверхні води немає видимих ознак розливу нафти або забруднення акваторії порту.
Відомо, що танкер, на борту якого перевозилося 1800 тонн сирої нафти і 235 тонни дизельного палива, прямував до нафтопереробного комбінату Елефсіни.
Тіло 48-річного капітана, який не встиг залишити судно, вже виявили водолази.
Екіпаж надає свідчення у портовій службі Елефсіни.
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