Обама і Путін домовилися не звертати уваги на те, що кажуть на виборах

Обама в п`ятницю зателефонував Путіну й привітав його з перемогою на президентських виборах. "Розмова мала неформальний, дуже змістовний характер і тривала близько 20 хвилин", передає РІА "Новости" слова помічника.

Президент США висловив надію на те, що "намічені в останні роки позитивні тенденції у двосторонніх відносинах будуть закріплені", і висловив готовність "тісно працювати з обраним президентом РФ Володимиром Путіним", зазначив Ушаков, який протягом майже 10 років працював російським послом у Вашингтоні .

Путін подякував Обамі за привітання і побажав успіху у виборчій кампанії, яка нині розгортається в Сполучених Штатах.

Лідери двох країн зауважили, що впродовж виборчих кампаній в обох країнах було багато сказано критично гострого щодо одне одного, але це було зроблено в запалі передвиборної боротьби, і не має вплинути на поступальний розвиток російсько-американської взаємодії, сказав Ушаков.