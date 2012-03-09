Обама і Путін домовилися не звертати уваги на те, що кажуть на виборах
Відбулася телефонна розмова
Президент США Барак Обама і обраний президент РФ, прем`єр-міністр Володимир Путін у телефонній розмови висловили готовність невдовзі провести саміт РФ-США, а до особистої зустрічі підтримувати контакти один з одним, повідомив журналістам помічник голови уряду РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков . Обама в п`ятницю зателефонував Путіну й привітав його з перемогою на президентських виборах. "Розмова мала неформальний, дуже змістовний характер і тривала близько 20 хвилин", передає РІА "Новости" слова помічника. Президент США висловив надію на те, що "намічені в останні роки позитивні тенденції у двосторонніх відносинах будуть закріплені", і висловив готовність "тісно працювати з обраним президентом РФ Володимиром Путіним", зазначив Ушаков, який протягом майже 10 років працював російським послом у Вашингтоні . Путін подякував Обамі за привітання і побажав успіху у виборчій кампанії, яка нині розгортається в Сполучених Штатах. Лідери двох країн зауважили, що впродовж виборчих кампаній в обох країнах було багато сказано критично гострого щодо одне одного, але це було зроблено в запалі передвиборної боротьби, і не має вплинути на поступальний розвиток російсько-американської взаємодії, сказав Ушаков.
Обама в п`ятницю зателефонував Путіну й привітав його з перемогою на президентських виборах. "Розмова мала неформальний, дуже змістовний характер і тривала близько 20 хвилин", передає РІА "Новости" слова помічника.
Президент США висловив надію на те, що "намічені в останні роки позитивні тенденції у двосторонніх відносинах будуть закріплені", і висловив готовність "тісно працювати з обраним президентом РФ Володимиром Путіним", зазначив Ушаков, який протягом майже 10 років працював російським послом у Вашингтоні .
Путін подякував Обамі за привітання і побажав успіху у виборчій кампанії, яка нині розгортається в Сполучених Штатах.
Лідери двох країн зауважили, що впродовж виборчих кампаній в обох країнах було багато сказано критично гострого щодо одне одного, але це було зроблено в запалі передвиборної боротьби, і не має вплинути на поступальний розвиток російсько-американської взаємодії, сказав Ушаков.