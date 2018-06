Журналісти The Financial Times провели двогодинний страйк

Журналісти британської газети The Financial Times провели двогодинний страйк.

Як повідомляє Reuters, близько 150 співробітників редакції не працювали з 15-ї до 17-ї години 13 березня.

Причиною страйку стало небажання менеджменту компанії обговорювати з журналістами плани підвищення зарплат, про які їм було повідомлено раніше. Компанія запропонувала редакційним працівникам підвищення зарплати на 2-2,5 відсотка, ще 1 відсоток зарплати належить за заслуги, плюс передбачався бонус. Проте журналісти зажадали від менеджменту детальнішої інформації про принципи, за якими підвищуватимуться зарплати співробітникам. Небажання менеджменту йти на переговори змусило журналістів висловити йому вотум недовір`я.

Учасники страйку заявили, що припинять роботу наступного тижня ще на три години, якщо компанія не погодиться направити їхні вимоги на розгляд в ACAS, державну організацію Великої Британії, що спеціалізується на питаннях праці та зайнятості.

В офіційній заяві керівництва The Financial Times страйк співробітників було названо необгрунтованим і недоречним, оскільки ця ініціатива компанії більш вигідна, ніж умови в інших компаніях того самого сегменту, передає Лента.ру.

The Financial Times - англійська міжнародна ділова газета, що належить компанії Pearson PLC, вона розповсюджується в 24 містах світу. Як повідомляє Reuters, незважаючи на кризу преси у Великій Британії, The Financial Times вдалося в 2011 році підвищити свій прибуток на 7 відсотків: він становив 672 мільйони доларів. Зростання прибутку стало можливе, оскільки газета має достатньо лояльну аудиторію передплатників. А скорочення уваги до друкованої преси вона компенсувала за рахунок розвитку передплати на інтернет-версію. Загальна кількість читачів The Financial Times - включаючи друковану пресу та інтернет-версію - становила рекордні 600 тисяч.