Відкликані посли ЄС повернуться у Білорусію

Верховний представник Євросоюзу ыз зовнішньої політики Кетрін Ештон у четвер рекомендувала країнам ЄС протягом тижня повернути до Білорусію відкликаних звідти раніше послів повідомляє Радіо Свобода.

Ештон відзначила, що посли повинні повернутися до Мінська до зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, призначеної на 22-23 березня. Не виключено, що на цій зустрічі можуть бути схвалені нові санкції проти Білорусії.

Посли 27 країн Євросоюзу було відкликано з Білорусії в кінці лютого – після того, як білоруська влада оголосила про висилку посла Польщі і представника ЄС.

Цей крок, у свою чергу, був обумовлений розширенням «чорного списку» білоруських чиновників, яким заборонений в'їзд в країни ЄС, – ці особи підозрюються в причетності до переслідувань опозиційних активістів.