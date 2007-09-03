Тропічний ураган «Фелікс» досяг найвищої категорії небезпеки

Проливними дощами і могутніми поривами вітру обрушився «Фелікс» на острови Карибського моря. За оцінками учених, швидкість вітру в центрі урагану вже досягла відмітки 270 кілометрів за годину. Для жителів островів, що знаходяться на шляху шторму, оголошені попередження. За прогнозами метеорологів, ураган принесе значну кількість опадів. Зараз ураган йде до західного узбережжя Мексики. Тим часом, в цій країні все ще не ліквідували наслідків урагану «Дін», що пройшов там на позаминулому тижні. Перш ніж обрушитися на півострів Юкатан, цей циклон також досяг найвищого - п`ятого - ступеня руйнівності. Нагадаємо, що ураган «Фелікс» сформувався всього два дні тому в Атлантичному океані поблизу острова Гренада. Він став вже шостим цього року субтропічним штормом.

Першими, на кого обрушиться ураган «Дін» на суші, будуть держави Нікарагуа, Гондурас і Беліз. Туди тропічний циклон прийде вже завтра.

Эхо Москвы