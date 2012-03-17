Експерт: Молдова уникла комуністичного реваншу, але що далі?

Парламент Молдови підтримав кандидатуру голови Вищої Ради магістрату Миколи ТІМОФТІ на пост нового Президента країни, аби не допустити реваншу комуністів.

Так директор політичних програм Інституту Горшеніна Євген КУРМАШОВ прокоментував УНІАН обрання нового Президента Республіки Молдова.

За його словами, поява постаті М.ТІМОФТІ як претендента на пост Президента Республіки Молдови стала несподіванкою не тільки для багатьох міжнародних спостерігачів, які стежать за політичними процесами на пострадянському просторі, а й для багатьох громадян Молдови.

«Можна з упевненістю стверджувати, що Альянс «За європейську інтеграцію» в парламенті Молдови, висуваючи кандидатуру М.ТІМОФТІ на пост Президента, йшов ва-банк. У разі негативного для М.ТІМОФТІ результату парламент був би розпущений, і в країні були б знову оголошені дострокові парламентські вибори. Враховуючи нинішні рейтинги політичних сил у Молдові, реванш комуністів на чолі з їхнім лідером Володимиром ВОРОНІНИМ виглядав найвірогіднішим сценарієм розвитку подій, а, отже, лідери Альянсу опинилися перед загрозою реальної втрати влади, а Молдова – перед згортанням економічних реформ, що їх проводять Альянс і уряд Владимира ФІЛАТА», - вважає експерт.

Є.КУРМАШОВ відзначив, що кандидатура М.ТІМОФТІ стала результатом дуже складного компромісу, якого було досягнуто лідерами Альянсу «За європейську інтеграцію».

«У кожного з них є свої політичні інтереси, які нерідко йдуть врозріз з інтересами партнерів по коаліції. Президентські амбіції Маріна ЛУПУ, прагнення Володимира ФІЛАТА одноосібно управляти економікою країни, а також особливий погляд на політичний курс держави Міхая ГІМПУ – усім цим лідери Альянсу певною мірою пожертвували заради недопущення дострокових виборів парламенту.

З обранням Президента політична криза в Молдові в тому вигляді, в якому вона тривала останні два з половиною роки, припинився. Проте конкурентна політика в Молдові не закінчилася, і це, загалом, дуже добре для молодої демократичної країни. З одного боку, Конституція Республіки дає Президентові достатньо широкий спектр повноважень і можливостей. Де-юре – це головна людина в країні. Але є у М.ТІМОФТІ мета реалізувати ці можливості повною мірою – поки що загадка. Поки що його обрання було схоже на добре організовану оперативну комбінацію лідерів Альянсу з метою відтворення себе у владі», - впевнений Є.КУРМАШОВ.

Експерт Інституту Горшеніна виключив ослаблення впливу на прийняття ключових рішень у країні тріумвірату ЛУПУ-ФІЛАТ-ГІМПУ після обрання Президента, а також менш публічного віце-спікера парламенту Молдови Володимира ПЛАХОТНЮКА.

Є.КУРМАШОВ відзначив, що поміж усіх лідерів Альянсу саме М.ГІМПУ – лідер Ліберальної партії Молдови – найближчий до нового Президента Республіки. На відміну від В.ФІЛАТА і М.ЛУПУ, М.ГІМПУ і М.ТІМОФТІ є представниками молдавської політичної еліти ще з початку 90-х років. «М.ГІМПУ і М.ТІМОФТІ – прихильники євроінтеграції через румунські ворота, на відміну від того ж В.ФІЛАТА, який вважає, що шлях в ЄС лежить не через Бухарест, а все-таки через Брюссель», - наголосив Є.КУРМАШОВ.

При цьому експерт вважає, що у політичних опонентів Альянсу – комуністів – залишається дуже мало шансів на швидку реакцію у відповідь. «Комуністи програли парламент, і, швидше за все, програють вулицю, навіть якщо зможуть її мобілізувати в стислі терміни. Володимир ВОРОНІН і його соратники можуть пред'являти звинувачення хіба що своїм колишнім колегам по партії з депутатської групи соціалістів Ігоря ДОДОНА, які дали М.ТІМОФТІ голоси, яких не вистачало для обрання Президента», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, парламент Молдови обрав 63-річного голову Вищої Ради магістратури Миколу ТІМОФТІ новим Президентом країни.

За нього проголосували 62 депутати молдавського парламенту за 61 необхідного голосу. Комуністи бойкотували вибори.

Молдова з 2009 року жила без Президента - до цього чотири спроби обрати главу держави провалилися, оскільки кандидати не могли набрати необхідної кількості голосів.