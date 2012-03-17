Німеччина закликала Білорусь не застосовувати страту
01:01, 17 березня 2012Світ
812 0
У заяві наголошується, що хід судового процесу викликав "безліч питань"
Уряд НімеччинизакликавБілорусь незастосовуватистратудо двохзасудженимза звинуваченнямворганізації вибухувмінськомуметровквітніминулогороку,передаєРадіоСвобода.
У заявіпредставникаканцлераНімеччини АнгелиМеркелькажуть,що виконання вироку призведедо подальшого погіршеннявідносинміжкраїнами,і наголошується,що хідсудовогопроцесувикликав"безлічпитань".
УчетверпрезидентБілорусіїОлександрЛукашенковідмовивсяпомилуватизасудженихВладиславаКовальовата ДмитраКоновалова.
У Мінськувп'ятницюпройшласимволічнаакціяпротисмертноїкари, організованачерезсоціальнімережі.
Жертвамивибухунастанціїметро"Жовтнева" вцентріМінськастали 15людей, постраждалибільшедвохсот.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter