Німеччина закликала Білорусь не застосовувати страту

У заяві наголошується, що хід судового процесу викликав "безліч питань"

Уряд НімеччинизакликавБілорусь незастосовуватистратудо двохзасудженимза звинуваченнямворганізації вибухувмінськомуметровквітніминулогороку,передаєРадіоСвобода.



У заявіпредставникаканцлераНімеччини АнгелиМеркелькажуть,що виконання вироку призведедо подальшого погіршеннявідносинміжкраїнами,і наголошується,що хідсудовогопроцесувикликав"безлічпитань".



УчетверпрезидентБілорусіїОлександрЛукашенковідмовивсяпомилуватизасудженихВладиславаКовальовата ДмитраКоновалова.



У Мінськувп'ятницюпройшласимволічнаакціяпротисмертноїкари, організованачерезсоціальнімережі.



Жертвамивибухунастанціїметро"Жовтнева" вцентріМінськастали 15людей, постраждалибільшедвохсот.

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