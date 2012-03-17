Німеччина закликала Білорусь не застосовувати страту

01:01, 17 березня 2012
Світ
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У заяві наголошується, що хід судового процесу викликав "безліч питань"

Уряд НімеччинизакликавБілорусь незастосовуватистратудо двохзасудженимза звинуваченнямворганізації вибухувмінськомуметровквітніминулогороку,передаєРадіоСвобода.

У заявіпредставникаканцлераНімеччини АнгелиМеркелькажуть,що виконання вироку призведедо подальшого погіршеннявідносинміжкраїнами,і наголошується,що хідсудовогопроцесувикликав"безлічпитань".

УчетверпрезидентБілорусіїОлександрЛукашенковідмовивсяпомилуватизасудженихВладиславаКовальовата ДмитраКоновалова.

У Мінськувп'ятницюпройшласимволічнаакціяпротисмертноїкари, організованачерезсоціальнімережі.

Жертвамивибухунастанціїметро"Жовтнева" вцентріМінськастали 15людей, постраждалибільшедвохсот.

 

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