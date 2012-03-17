Лідер Аль-Каїди закликав пакистанців приєднатися до «арабської весни»
09:57, 17 березня 2012Світ
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За словами А.аль-Завахірі, пакистанські мусульмани повинні повстати проти пакистанських генералів, які "разом з Америкою ведуть війну проти ісламу
ЛідерАль-КаїдиАйманаль-ЗавахірізакликавжителівПакистануприєднатисядо "арабськоївесни" іповалитисвій уряд.Таке зверненняз'явилосявінтернеті,повідомляєтелекомпаніяCNN.
ЗасловамиА.аль-Завахірі, пакистанськімусульманиповинніповстатипротипакистанськихгенералів,які "разомз Америкоюведутьвійнупротиісламу, проводятьопераціївЗоніплемені погоджуютьсянаатакибезпілотників".
"О,жителіПакистану.Арабський світнавколоваспіднявсянаборотьбупротитиранів ідиктаторів.Чомуж винічогоне робите.Чому нескинециххабарників?"- наводитьйогословаРосБізнесКонсалтинг.
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