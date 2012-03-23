США: у близькому майбутньому можливі війни за воду

У найближчі десятиліття проблема доступності водних ресурсів може спровокувати конфлікти між країнами

У найближчідесятиліттяпроблемадоступностіводнихресурсів можеспровокуватиконфліктиміжкраїнами.



У Всесвітнійденьводи 22березня в СШАбула оприлюднена доповідьпро те, що бракводиі посиленнязасух, повеней- впоєднанніз проблемоюбідностіі слабкістюмісцевоївлади можутьпризвести навітьдо розпадудержав.



Прискладаннідоповідібуливикористанізасекреченірозвідувальні данібеззгадки,які конкретнокраїни можутьопинитися взоніризику.Авторидокументисфокусувалиувагунаокремихрічкахта їхбасейнах,повідомляєРадіоСвобода.



ДержсекретарСША ХілларіКлінтонзаявила,що перерахованізагрозицілком реальнідляглобальноїбезпеки.

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