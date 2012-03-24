Росія зацікавлена в держстатусі російської мови в Україні

Росія зацікавлена в наданні російській мові в Україні статусу державної.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав голова Росспівробітництва Костянтин КОСАЧОВ під час конференції «Євроатлантичне співтовариство безпеки: міф чи реальність», яка проходить у Москві.

«Ми, тут, у Росії однозначно зацікавлені в максимальному підвищенні статусу російської мови в Україні. Якщо можливо її зробити другою державною, ми в Росії будемо щасливі й будемо це лише вітати», - сказав К.КОСАЧОВ

За його словами, те, як це питання вирішуватиметься, є суверенним правом України та її керівництва.

«У моєму розумінні максимальне розуміння цього питання, максимальна гнучкість до вирішення цього питання зі сторони керівництва України та її народу відповідало б інтересам самої України та російсько-українським відносинам», - сказав К.КОСАЧОВ.

При цьому він зазначив, що ЗМІ достатньо вільно висловлюються щодо слів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про надання російській мові статусу державної.