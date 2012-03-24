В Австралії стався найсильніший за 15 років землетрус
17:08, 24 березня 2012Світ
1950 0
Інформації про можливі пошкодження інфраструктури або жертви поки що немає.
У північно-західній частині штату Південна Австралія стався найсильніший за 15 років землетрус у країні магнітудою 6,1 балу.
Як повідомляє Газета.Ru, епіцентр землетрусу в штаті Південна Австралія, де переважно проживають аборигени.
Інформації про можливі пошкодження інфраструктури або жертви поки що немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter