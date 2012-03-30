Завершується конкурс на пам'ятник загиблим в авіакатастрофі під Смоленськом

Міжнародне журі в п'ятницю оголосить переможця конкурсу на кращий проект пам'ятника жертвам катастрофи Ту-154 під Смоленськом.

До складужурівходять дев'ятьвідомихскульпторів.Головоюобрано професораХудожньоїАкадемії уВаршавіАдамаМияка.



За умовамиконкурсу,пам'ятник маєбутивиконанийз міцногоякісногоматеріалу, вартість йоговиготовлення повиннабутивмежах1мільйонаєвро,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаорганізаторівконкурсу.Вінбуде встановленийпоручз місцемзагибелілітакаі повиненгармоніюватиз навколишнімландшафтом.



Переможецьотримаєгрошовупремію -15 тисячєвро.Такожбудутьзаохоченіавториробіт, що зайнялидруге ітретє місце- вониотримають10 і5 тисячєвро.



Всьогонаконкурспам'ятника,якийбуде встановленийуСмоленську,надійшло понад90 робітз Польщі, Росії, Латвії, США.

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