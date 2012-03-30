Мавроді знову затримали і ведуть до суду

Як повідомив агентству РАПСІ один з його захисників Олег Целевич, Мавроді буде доставлений на найближче засідання суду по справі про несплату податків.

"За наявною у мене інформацією, він дійсно затриманий, сталося це сьогодні", - сказав захисник. За даними захисника, Мавроді буде в п`ятницю доставлений до суду Хамовницького району Москви.

"Це буде в рамках того приводу, який оформлений на сьогоднішнє число по одному з адміністративних справ відносно Сергія Пантелійовича", - повідомив Целевич.

Мавроді звинувачується в ухиленні від сплати податків. Це порушення може каратися адміністративним арештом. Раніше суд вже заарештовував Мавроді на п`ять діб за аналогічне правопорушення. За відомостями захисту, подібних адміністративних справ відносно творця МММ очікується близько трьохсот.

Мавроді знову прикував до себе увагу після того, як на початку 2011 року оголосив про запуск нового проекту під назвою "МММ-2011". Активну діяльність по залученню нових вкладників у МММ-2011 Мавроді розгорнув і в Україні.

Ряд російських чиновників і громадських діячів назвали це підприємство черговою аферою.

Жертвами першого проекту Мавроді під назвою МММ на початку 1990-х стали мільйони вкладників (за різними оцінками - від 10 до 15 мільйонів людей). Мавроді був засуджений до 4,5 років позбавлення волі за розкрадання грошей вкладників за статтею про шахрайство. У травні 2007 року він вийшов на свободу.