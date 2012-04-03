Влада Сирії обіцяє припинити вогонь і вивести війська
11:24, 03 квітня 2012Світ
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Сирійський президент Башар Асад пообіцяв до 10 квітня вивести війська з міст і з 12 квітня припинити вогонь.
Кофі Аннан, Фото dev.eudevdays.eu
Про це повідомив спеціальний посланець ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Аннан передає Радіо «Свобода».
Натомість представник США в ООН Сюзан Райс заявила, що про справжні наміри режиму Асада можна судити лише за конкретними справами.
Башар Джафарі, сирійський представник в ООН, розкритикував рішення групи «Друзі Сирії» матеріально допомогти повстанцям і заявив, що це суперечить нормам ООН.
Вашингтон у понеділок повідомив, що виділить 250 тисяч доларів на систематизацію фактів порушень прав людини в Сирії – як владою, так і опозицією.
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