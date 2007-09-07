Головою ”Газпром нефти” став Олексій Міллер

У четвер глава "Газпрому" Олексій Міллер був обраний головою ради директорів ВАТ "Газпром нефть", повідомляє прес-служба компанії.

На засіданні ради директорів компанії, яке відбувся 6 вересня також було ухвалено провести 19 листопада позачергові збори акціонерів з питань переобрання членів ради директорів ВАТ "Газпром нефть", затвердження Статуту компанії в новій редакції, внесення змін до ряду внутрішніх Положень компанії, виплати винагороди членам ради директорів, а також схвалення угоди із зацікавленістю.

"Газпром нефть" - одна з найбільших російських вертикально-інтегрованих нафтових компаній. До квітня 2007 року компанія мала назву "Сибнефть". Чистий прибуток "Газпром нефти" за російськими стандартами бухобліку (РСБУ) становив у першому півріччі 2007 р. 35,607 мільярда рублів (у 1,2 разу більше аналогічного показника 2006 р.).

Лента.ру