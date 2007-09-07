Росія заручилася підтримкою США для швидкого вступу до СОТ

Росія заручилася підтримкою США для швидкого вступу РФ до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це заявив сьогодні журналістам міністр економічного розвитку та торгівлі РФ Герман ГРЕФ, передає РІА «Новости».

"Ті переговори, які пройшли з цілою низкою країн, у першу чергу із США, показали конструктив, із яким сприймають цю мету (швидкий вступ РФ до СОТ) наші партнери. Найголовніше намітили спільний графік подальшого руху до цієї мети, й цей графік схвалено як нашими американськими партнерами, так і керівниками Світової організації торгівлі", - сказав Г.ГРЕФ за підсумками зустрічі президентів Росії та США в Сіднеї.

Він зазначив, що Росії залишилося завершити двосторонні переговори щодо СОТ із Камбоджею та Саудівською Аравією.

Окрім цього, за його словами, Росія у вересні проведе з Грузією новий раунд консультацій щодо врегулювання питання про вступ РФ до СОТ.

"Ми провели декілька раундів консультацій з нашими грузинськими колегами, й ще намічені такі консультації на вересень. Дуже сподіватимемося, що з площини політичної позиція Грузії трансформується в прагматичну", - сказав Г.ГРЕФ.

Росія та Грузія кілька років тому завершили переговори в рамках СОТ, проте потім Грузія на фоні загострення російсько-грузинських відносин відкликала свій підпис під вже узгодженим документом.

Г.ГРЕФ назвав неконструктивними спроби перешкодити процесу вступу Росії до СОТ. "Сподіватимемося, що позиція Грузії зміниться", - сказав він.

Тим часом напередодні міністр повідомив, що, хоча Росія та її торгові партнери націлені на завершення всіх переговорів щодо приєднання країни до СОТ до кінця 2007 року, вступити в організацію цього року, як планувалося раніше, вона вже не встигне.