Відтік капіталу із Росії у 2012 році перевищив позначку 35 млрд доларів

Як повідомили РІА «Новості», матеріали Банку Росії свідчать, що чистий відтік за аналогічний період 2011 року був значно менший, 19,8 мільярда доларів.

ЦБ переглянув дані по відтоку капіталу за 2011 рік - раніше повідомлялося, що показник склав 84,2 мільярда доларів проти 33,6 мільярдів доларів в 2010 році. Згідно з скоректованими даними, за 2011 рік відплив капіталу склав 80,5 мільярда доларів проти 34,4 мільярдів доларів роком раніше.

Офіційний прогноз Банку Росії по відпливу капіталу з РФ в 2012 році складає 10,5 мільярда доларів, проте в січні перший заступник голови ЦБ Олексій Улюкаєв заявив, що регулятор чекає нульового балансу припливу-відтоку капіталу за підсумками року.

В той же час куди більш песимістичного прогнозу дотримується Мінфін: за оцінкою міністра фінансів Антона Силуанова, відплив капіталу з РФ в 2012 році може скласти близько 40 мільярдів доларів. Раніше замглави міністерства Андрій Клепач повідомив агентству "Прайм", що Мінекономрозвитку в квітні має намір переглянути прогнозну оцінку по чистому відпливу капіталу з РФ в 2012 році.