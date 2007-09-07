У Конго розбився Ан-12: загинуло восьмеро людей

Під час аварії вантажного літака Ан-12 у Демократичній Республіці Конго в п`ятницю, за уточненими даними, загинуло восьмеро людей - двоє членів екіпажа і шестеро пасажирів, передає агентство Рейтер із посиланням на дані місцевої поліції.

За її даними, серед загиблих у авіакатастрофі - троє дітей. Національність загиблих не повідомляється.

При посадці в аеропорту міста Гома літак проскочив злітно-посадочну смугу, зачепив шматки затверділої лави, що утворилися після виверження 2001 року, й загорівся.

"У літака вибухнула покришка, потім покришка з другого боку, й літак зачепив шматки лави в кінці злітно-посадочної смуги", - сказав очевидець катастрофи.

За даними агентства, літак "Антонов" російського виробництва, що належав місцевій авіакомпанії Galaxy Kavatsi Аirlines, із вантажем пальмового масла здійснював переліт Кіншаса - Букаву з посадкою в Гома.

Раніше агентство Ассошиейтед Прес із посиланням на губернатора провінції Північна Киву Джульєна МПАЛУКУ повідомило, що в авіакатастрофі загинули п`ятеро росіян - членів екіпажу.