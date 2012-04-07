Розпочалася весняна активація в Чорному морі

Військово-морські сили Збройних Сил України на них представляє морський тральщик «Черкаси».

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту РФ капітан 1-го рангу В‘ячеслав Трухачов (із серпня минулого року діями оперативного з'єднання кораблів Blackseafor відповідно до принципу ротації керує представник ВМФ Російської Федерації капітан 1-го рангу Юрій Земський - УНІАН), з прибуттям кораблів у порт відбулася організаційна нарада з адміністративних питань. Після цього командувач оперативним з'єднанням, посадовці штабу з'єднання і командири кораблів нанесли протокольні візити командувачу ВМС Румунії, губернатору Констанци, керівнику однойменного округу і меру міста.

Сьогодні ж на борту російського бойового корабля «Цезар Куніков» відбудеться прес-конференція командувача і командирів кораблів міжнародного з'єднання.

У рамках підготовки сил до виходу в море на кораблях Blackseafor здійснюється монтаж апаратури зв'язку для обміну даними у період навчань.

На час стоянки в порту для екіпажів кораблів заплановані тренування у навчальному центрі ВМС Румунії, інструктаж з морської практики і оглядовим операціям. Стоянка кораблів у Констанці триватиме до 10 квітня.

Флагманським кораблем Blackseafor є великий десантний корабель Чорноморського флоту «Цезар Куніков». В активації також задіяні корвети ВМС Болгарії «Рішучий» і ВМС Румунії «Себастіан», фрегат ВМС Туреччини «Явуз», морський тральщик ВМС України «Черкаси».

Як повідомляв УНІАН, весняна активація Blackseafor триватиме до 24 квітня. З 13 по 17 квітня запланований візит кораблів з'єднання до Севастополя. Крім того, вони побувають з візитом в порту Стамбула.