Президент Малі пішов у відставку

Президент західноафриканскої держави Малі Амаду Тумані Туре пішов у відставку, передає Радіо «Свобода».

Таким чином, у військових, які повалили його в результаті державного перевороту, з'явилася можливість виконати домовленість і відновити в країні цивільне правління, передавши владу голові парламенту Діонкунде Траоре.

Країни ЕКОВАС, обговорюючи кризу на півночі Малі, де триває повстання туарегів, через яке і стався військовий переворот, розійшлися в думках щодо того, чи необхідно придушити повстання силою, чи почати переговори з сепаратистами.

У суботу лідери провідних країн світу і міжнародні організації вітали рішення військової хунти в Малі відмовитися від влади напередодні виборів, які мають відбутися впродовж 40 днів.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня в Малі стався військовий переворот.

Туареги з організації "Національний рух за визволення Азавада" (НРВА) борються за незалежність регіону Азавад пустелі Сахара, що включає північний схід і схід Малі, північ Буркіна-Фасо, захід і північний захід Нігеру, а також південний схід Алжиру і південний захід Лівії. За відомостями місцевих ЗМІ, раніше рух туарегів підтримував колишній лідер лівійської Джамагирії Муаммар Каддафі, якого було вбито під час революції в 2011 році, а останню хвилю насильства з боку сепаратистів нібито форсували колишні прихильники М.Каддафі, які влилися в їхні лави.