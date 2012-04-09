Президентом Південної Осетії став екс-глава КДБ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЦВК Південної Осетії з посиланням на голову комісії Белу Плієву.

«Кандидат в президенти Південної Осетії Леонід Тібілов за підсумками обробки 100% протоколів територіальних виборчих комісій на виборах президента Республіки набирає 54,12% голосів (15786 тих, хто проголосував), а омбудсмен Давид Санакоєв отримав 42,65% (12439 голосів)», - сказала Б.Плієва.

За її словами, «проти всіх» проголосувало 0,96% (279 осіб). Загальна явка виборців, за її словами, становила 71,26% голосів.

Глава ЦВК заявила, що кандидат Л.Тібілов вважається обраним президентом Республіки Південна Осетія.

Підсумковий протокол за наслідками голосування ЦВК, згідно із законодавством, має підписати протягом п`яти днів. Найімовірніше, це буде сьогодні ввечері або завтра. Таким чином, церемонія інавгурації нового президента може відбутися 19 або 20 квітня — на десятий день після оголошення і публікації підсумкового протоколу.

Нинішні вибори президента Південної Осетії були повторними, оскільки Верховний суд визнав за недійсні результати голосування, яке пройшло в листопаді минулого року, через порушення. Повторні вибори, згідно з рішенням парламенту, відбулися 25 березня. Голосування не виявило переможця. У другому турі, який проходив у неділю, брали участь екс-глава КДБ республіки Л.Тібілов і омбудсмен Д.Санакоєв.