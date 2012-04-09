Армія Туреччини розробила план вторгнення до Сирії

13:46, 09 квітня 2012
Світ
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Уряд Туреччини за участю МЗС і Генштабу розробив «кризовий сценарій» на випадок провалу «плану Аннана» по врегулюванні кризи в Сірії.

Турецькі солдати готові до вторгнення в Сирію, фото Міноборони Турціі

Як повідомляє «РИА Новости», сценарій передбачає створення «безпечних районів» на сирійській території поблизу кордону з Туреччиною і коридорів з надання гуманітарної допомоги на кордоні двох країн, безпеку яких будуть забезпечувати підрозділи турецької армії, пише видання.

За даними високопоставлених джерел газети «Міллієт» в Анкарі, подібні плани можуть бути реалізовані, якщо армія режиму Башара Асада почне масштабну операцію в прикордонному з нею районі Алеппо, спрямовану проти цивільного населення, і число сирійських біженців на турецькій території досягне 50 000 чоловік. Анкара також готова звернеться за підтримкою до ООН і різних країн.

Число біженців з Сирії, які, в основному розміщуються в наметових містечках в прикордонних районах Туреччини, за даними на 8 квітня, досягло 24,5 тисячі осіб.

Глава МЗС Туреччини Ахмет Давутоглу в кінці минулого тижня закликав ООН і міжнародне співтовариство до втручання в разі зростання в його країну потоку біженців з Сирії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, спецпосланник ООН і ЛАД по Сирії Кофі Аннан 10 квітня відвідає табори сирійських біженців в Туреччині.

У Сирії більше року не припиняються антиурядові протести. Щодня надходять повідомлення про загибель людей - як мирних громадян, так і співробітників силових структур. За даними ООН, загальне число жертв перевищило 9000 осіб. Сирійські власті заявляють, що в зіткненнях з озброєною опозицією загинули більше 2 тисяч військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів Сирії, проти яких діють добре озброєні бойовики.

План спецпосланця ООН і ЛАД Кофі Аннана передбачає виконання сирійським урядом і опозицією низки зобов'язань, зокрема, припинення збройного насильства всіма сторонами під ефективним контролем спеціального оонівського механізму, надання гуманітарної допомоги постраждалим і початок межсірійского політичного діалогу.

Пропозиції спецпосланця були одноголосно підтримані СБ ООН в заяві його голови від 21 березня. При цьому було чітко зафіксовано, що Аннан буде регулярно інформувати Раду Безпеки про просування своєї місії.

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